العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، على جثة رضيعة حديثة الولادة، داخل كيس بلاستيكي أسود، ملقاة بالقرب من منطقة الشادر القديم في مركز نجع حمادي.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة رضيعة مجهولة داخل كيس أسود، في محيط منطقة الشادر القديم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص الميداني، تبيّن أن الجثة تعود لرضيعة حديثة الولادة، وقد جرى نقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.