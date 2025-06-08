مصرع عامل وإصابة 8 من أسرته في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه وأصيبت والدته وزوجته وأطفاله الستة، إثر انقلاب تروسيكل بهم حال سيره، دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب تروسيكل، ووجود متوفي ومصابين بطريق فرعي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة محمود م 27 عامًا عامل ومقيم دائرة مركز شرطة دار السلام، على الطريق المشار إليه اختل مقود القيادة في يده مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الواقعة مصرع قائد التروسيكل وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وإصابة كل من والدته ليلي م 50 عامًا ربة منزل، زوجته فرحة ا 25 عامًا ربة منزل، وأنجاله فاطمه 7 أعوام تلميذة، ياسمين 6 أعوام تلميذة، محمد 4 أعوام، مليكة 3 أعوام، غزل 6 أشهر بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.