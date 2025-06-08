





الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

سجلت شواطئ الإسكندرية، إقبالا متوسطا من الزائرين بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث اقتربت نسب الإشغال من 40% مع الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، مع ساعات النهار الأولى لليوم الأحد على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئًا، ممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع ثالث أيام العيد وسط أجواء طقس ربيعي معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا متوسطا بين 25 إلى 40%، مقابل نسبة إقبال وصلت إلى 10% بشواطئ القطاع الغربي.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء مع تنويه والتي تشير إلى أن البحر هادئ آمن ومتاح للنزول، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، والتي تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ مع تنويه بأن حالة البحر هادئة في تلك المناطق.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 28 للعظمى 22 للصغرى، مع رياح بسرعة 18 كم/الساعة ونسبة رطوبة 68%.