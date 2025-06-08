سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على شقيقين بتهمة التعدي بالضرب على مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة، وذلك خلال تنفيذ حملة إزالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية التابعة لمجلس قروي روافع القصير، بمركز ومدينة سوهاج.

وكشفت التحقيقات أن الحملة استهدفت إزالة مبانٍ مخالفة أقيمت على أرض زراعية مملوكة للمواطنة "نادية. م" من أهالي القرية. وأثناء تنفيذ الإزالة، قام نجلا السيدة المذكورة، وهما "ناصر. ع" وشقيقه "محمد. ع"، بالاعتداء بالضرب على مسؤول حماية الأراضي، طلعت شوقي بشير، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الوجه والعين، وسقوطه أرضًا وسط نزيف حاد.

تم نقل الموظف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، بينما تم التحفظ على المتهمين بقسم شرطة سوهاج، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.