أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج.. وقرار عاجل من المحافظ

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته بغلق وتشميع كافتيريا تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وذلك بعد رصد تقديمها "الشيشة" للأطفال في مشهد أثار موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة أنه تم تداول مقطع فيديو عبر منصة "فيس بوك" يُظهر أطفالًا يتناولون الشيشة داخل إحدى الكافتيريات أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك، فيما بدا أحد الأطفال يرقص ممسكًا بالشيشة، وهو ما لاقى استنكارًا واسعًا من المتابعين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قامت بفحص الفيديو، وتأكدت من صحته ومكان تصويره داخل كافتيريا بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وعلى الفور، وجّه المحافظ بفحص التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمكان، والتأكد من مدى قانونية نشاطه، مع إصدار قرار بإغلاق وتشميع الكافتيريا المخالفة.