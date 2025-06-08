إعلان

أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج.. وقرار عاجل من المحافظ

10:36 ص الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
  • عرض 8 صورة
    أطفال يدخنون الشيشة في كافتيريا بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته بغلق وتشميع كافتيريا تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وذلك بعد رصد تقديمها "الشيشة" للأطفال في مشهد أثار موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة أنه تم تداول مقطع فيديو عبر منصة "فيس بوك" يُظهر أطفالًا يتناولون الشيشة داخل إحدى الكافتيريات أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك، فيما بدا أحد الأطفال يرقص ممسكًا بالشيشة، وهو ما لاقى استنكارًا واسعًا من المتابعين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قامت بفحص الفيديو، وتأكدت من صحته ومكان تصويره داخل كافتيريا بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وعلى الفور، وجّه المحافظ بفحص التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمكان، والتأكد من مدى قانونية نشاطه، مع إصدار قرار بإغلاق وتشميع الكافتيريا المخالفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيشة كافتيريا عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج تدخين الشيشة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان