أغاني طربية واستعراضات.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات متنوعة، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، برعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، لإدخال البهجة في نفوس المواطنين وزوار المحافظ، وتنمية واكتشاف المواهب الفنية المختلفة لدى النشء.

قالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جرى تنظيم عدة فعاليات فنية متنوعة على المسارح المكشوفة بمدن الطور وشرم الشيخ وأبورديس، إضافة إلى الورش الفنية المتنوعة، لاكتشاف المواهب وتنميتها، ومشاركة المواطنين فرحتهم في الاحتفال بالعيد.

وأوضحت مدينة فرع الثقافة في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم حفل استعراضي كبير بالمسرح الصيفي بالطور، قدمته فرقة الفنون الشعبية "أطفال قصر ثقافة الطور"، وتضمن عددًا من التابلوهات الاستعراضية من التراث الشعبي منها "مرحب بالزوار، الحجالة، مصر أم الدنيا، صعيدي، نوبى"، وفقرة التنورة التراثية.

وأكدت أن جرى إطلاق حفل فني كبير على مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، أحياه فرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، وتضمنت باقة من الأغاني الطربية والوطنية منها "مدلي اغاني متنوعة، قلبي ومفتاحه، عش الحب، حرمت احبك"، وذلك وسط تفاعل جماهيري مميز.

وأشارت إلى أن بيت ثقافة ابوزنيمة نظم احتفالية بمركز التنمية الشبابية بالمدينة، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، وأهالي المدينة، وسط أجواء من البهجة والفرحة، وتضمن الحفل باقة من الأغاني والأناشيد الدينية المتنوعة، منها "أغنية من تحت الصفر، أنا ابن مصر، أهلا بالعيد، مذهل مدهش، جايبين بلادي من بعيد، ومديح عن الرسول"، مؤكدة أن الحفل تخلله تقديم عددًا من القصائد الشعرية منها "فلسطين".

وتابعت: كما نظم قصر ثقافة الطور، ورشة فنية بعنوان "خروف العيد"، تضمنت عمل رسومات فنية تعبر عن الفرحة والبهجة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، باستخدام الورق الأبيض، وأقلام الألوان، ونفذت بمكتبة طابا الثقافية، ورشة حكي وسرد قصص للأطفال بعنوان "الذئب والأطفال السبعة"، لدعم الأطفال بضرورة التحلي بالفطنة والذكاء والقيم النبيلة والأخلاق الحسنة ، لفهم كل ما يدور حولهم من أحداث، واكتساب الحكم والعبر التي تغني نفوسهم، وأن يأخذوا حذرهم من الأخطار المحيطة، بجانب تنفيذ ورشة تنمية واكتشاف مواهب في مجال الرسم، تضمنت رسومات فنية متنوعة مستوحاة من الطبيعة، باستخدام الورق الأبيض، وأقلام الألوان.