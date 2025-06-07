الغربية تذبح 1168 أضحية مجاناً في 18 مجزرًا حكوميًا

الغربية- مروة شاهين:

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجهود مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في تنظيم وتنفيذ أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المنتشرة بنطاق المحافظة، والتي تقدم خدمات الذبح المجاني للمواطنين والجمعيات الخيرية، وسط إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة وفّرت كافة التسهيلات داخل المجازر لتقديم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد، انطلاقاً من حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، موجهاً الشكر لأطباء الطب البيطري والعاملين بالمجازر على جهودهم المستمرة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن مجازر المحافظة شهدت انتظامًا كاملاً في العمل خلال يومي العيد، حيث تم ذبح ١٬١٦٨ أضحية بالمجان داخل المجازر، وذلك تحت إشراف بيطري دقيق يشمل الكشف الظاهري على الماشية قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحيتها وسلامة اللحوم.

وأضاف أن محافظة الغربية تضم ١٨ مجزرًا حكوميًا موزعا على مختلف المراكز والمدن، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع تواجد الأطباء البيطريين والعاملين على مدار الساعة، وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم المستمر.

وشدد اللواء أشرف الجندي، على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية داخل المجازر، مع تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بكل حزم، مؤكدًا أن صحة المواطن وسلامة اللحوم أمر لا يمكن التهاون فيه.

كما أصدر محافظ الغربية، تعليمات مشددة بحظر الذبح خارج المجازر أو إقامة شوادر بيع الأضاحي بالطرق العامة دون تصريح، تجنباً لانتشار المخلفات أو تعطيل حركة المرور أو التأثير على البيئة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة للتأكد من الالتزام الكامل بهذه التوجيهات في مختلف قرى ومدن المحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تعمل بكل طاقتها لخدمة المواطنين في كل المناسبات، وأن ما تحقق خلال عيد الأضحى المبارك يعكس مدى جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية، مشيدا بوعي المواطنين في الإقبال على الذبح داخل المجازر الرسمية.