مواطنون رشقوا بالطوب.. إصابة مدير حماية الأراضي بسوهاج خلال حملة إزالة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية ونينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، اليوم السبت، حالة من التوتر أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تعرضت الحملة لرشق بالطوب والحجارة من قبل عدد من الأهالي أصحاب بناء مخالف على الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إصابة مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج بجرح في الرأس وسال الدم على وجهه، وسقط على الأرض.

وكانت الحملة، التي شنتها مديرية الزراعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لاستهداف إزالة حالة تعد على أراض زراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تم تحويلها إلى بناء بالمخالفة للقانون، إلا أن تنفيذ القرار قوبل بمقاومة من بعض المخالفين.

وأكد مصدر، أن الأهالي قاموا برشق أعضاء الحملة بالطوب والحجارة، ما أدى إلى إصابة مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، والذي تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم لإصابته بجرح في الرأس إثر إصابته بحجر.





