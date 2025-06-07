غرق طفل داخل حمام سباحة في طنطا

الغربية- مروة شاهين:

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة خاص أثناء لهوه برفقة أصدقائه، بقرية شوني التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ من نقطة شرطة شوني يفيد بغرق طفل داخل أحد حمامات السباحة الخاصة بالقرية.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية بقيادة الرائد محمد العسال، رئيس مباحث مركز طنطا، يرافقها سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الطفل "عبادة ح. ع. ن"، تلميذ في المرحلة الابتدائية، نتيجة غرقه في حمام سباحة خاص مملوك لأحد الأهالي.

وكشفت أسرة الطفل، أمام جهات التحقيق، أنه حصل على "العيدية" وخرج مع زملائه للعب في حمام السباحة، إلا أنه اختفى تحت المياه وظل مفقودًا لمدة 3 ساعات قبل أن يتمكن أحد الأهالي من انتشال جثمانه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وقررت النيابة العامة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.