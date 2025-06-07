بيطري البحيرة: أشرفنا على ذبح 1184 رأس ماشية خلال عيد الأضحى

البحيرة - أحمد نصرة:

كشف الدكتور محمد سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أن مجازر المحافظة أشرفت على ذبح 1184 رأس ماشية، منذ وقفة عيد الأضحى، وذلك في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف أن عمليات الذبح جرت داخل المجازر الحكومية المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بفتح المجازر مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والميادين.

وأوضح "سالم" أن المديرية نفذت حملات تفتيشية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة، وضبط 58 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتي لا تخضع للإشراف البيطري.

من جانبها، وجهت محافظ البحيرة باستمرار أعمال الإشراف والمتابعة اليومية على المجازر، مع توفير الخدمات البيطرية الشاملة، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين.