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أهالي الغربية يستمتعون فى المنتزهات والحدائق ثان أيام عيد الأضحى

09:20 م السبت 07 يونيو 2025

أهالي الغربية يستمتعون فى المنتزهات والحدائق ثان أ

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الغربية- مروة شاهين:

حرص أهالي مدينة طنطا وغيرهم من المدن التابعة لمحافظة الغربية، على قضاء ثان أيام عيد الأضحي المبارك بالمنتزهات والحدائق العامة للاستمتاع والتنزه برفقة أطفالهم.

وبدوره، أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح مراكز الشباب أبوابها طوال أيام عيد الاضحي المبارك لممارسة كافه الأنشطة وذلك لإسعاد الجماهير من كافة الأعمار وممارسة جميع الأنشطة الترفيهية، مما يعزز التحول نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لخدمة لجمهور مراكز الشباب لتقوم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري.

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