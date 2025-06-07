إقبال على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من الزائرين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط نسب إشغالات اقتربت من 80%.

ورصدت كاميرا مصراوي في جولة بالشواطئ، لقطات توضح حجم إقبال المصطافين من أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة، وسط ضوابط فرضتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتنظيم دخول الزائرين.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، منذ ساعات النهار الأولى لليوم السبت على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئًا، تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع ثاني أيام العيد وسط أجواء طقس معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا يصل إلى 80%، مقابل نسبة إقبال 25% بشواطئ القطاع الغربي.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء، والتي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، والتي تشير إلى وجود بعض الاضطرابات في أمواج البحر ولكنها تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 28 للعظمى و21 للصغرى، مع رياح بسرعة 14 كم/الساعة ونسبة رطوبة 67%.