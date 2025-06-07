إصابة ٩ أشخاص فى حادث بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب تروسيكل بأحد طرق مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق فرعي أمام قرية صندفا، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، بينهم طفلين، جميعهم مصابين بكسور وكدمات متنوعة،ومقيمين بمركز العدوة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على المركبة.