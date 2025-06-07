‏ النيل والحدائق قبلة المحتفلين بالعيد فى مدينة ميت غمر

‏ تصوير - أحمد مسعد:

‏شهدت حدائق مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقبالاً كثيفاً من الأهالي والمحتفلين فى ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

‏رصدت عدسة مصراوي، أجواءً احتفالية فريدة في ميت غمر، حيث توافد أطفال على ضفاف النيل، مستمتعين بالاستحمام وممارسة الألعاب المائية في مشهد يعكس الفرحة البريئة بالعيد.

‏ وتُظهر الصور المرفقة أطفالاً يلهون في مياه النيل الصافية، في محاولة للتغلب على حرارة الطقس والاستمتاع بإجازة العيد.

‏وفي المقابل، تحولت الحدائق والمتنزهات في المدينة إلى تجمعات عائلية كبيرة، حيث افترش الأهالي المساحات الخضراء، وتبادلوا التهاني وسط أجواء من السعادة والود.

‏ وشهدت المراجيح والألعاب إقبالاً لافتاً من الصغار، بينما فضّل الكبار قضاء الوقت في الأحاديث الودية وتناول المأكولات الخفيفة.