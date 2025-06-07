النيل والحدائق قبلة المحتفلين بالعيد فى مدينة ميت غمر
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تصوير - أحمد مسعد:
شهدت حدائق مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقبالاً كثيفاً من الأهالي والمحتفلين فى ثان أيام عيد الأضحى المبارك.
رصدت عدسة مصراوي، أجواءً احتفالية فريدة في ميت غمر، حيث توافد أطفال على ضفاف النيل، مستمتعين بالاستحمام وممارسة الألعاب المائية في مشهد يعكس الفرحة البريئة بالعيد.
وتُظهر الصور المرفقة أطفالاً يلهون في مياه النيل الصافية، في محاولة للتغلب على حرارة الطقس والاستمتاع بإجازة العيد.
وفي المقابل، تحولت الحدائق والمتنزهات في المدينة إلى تجمعات عائلية كبيرة، حيث افترش الأهالي المساحات الخضراء، وتبادلوا التهاني وسط أجواء من السعادة والود.
وشهدت المراجيح والألعاب إقبالاً لافتاً من الصغار، بينما فضّل الكبار قضاء الوقت في الأحاديث الودية وتناول المأكولات الخفيفة.
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