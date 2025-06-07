مضطرب ويتعاطى مخدرات.. شاب يقتل والده في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أنهى شاب حياة والده، بعد أن انهال عليه ضرباً بسلاح أبيض في إحدى قرى مركز مغاغه شمالي المنيا، بسبب خلافات نشبت بينهما، خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً يفيد قيام شاب بقتل والده بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "ع.م"، متعاطي للمخدرات، ويعاني من اضطرابات نفسية، بالاعتداء على والده مستخدماً سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

جرى ضبط المتهم، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.