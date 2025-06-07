انتحار فتاة ثلاثينية شنقاً داخل منزلها في القرنة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها على إنهاء حياتها شنقاً داخل غرفة منزلها، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة تدعى "س.ح"، تبلغ من العمر 33 عامًا، ومقيمة بناحية نجع الكوم بقرية البعيرات، دائرة مركز القرنة، وفارقت الحياة شنقاً داخل غرفتها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة إلى محل الواقعة لمعاينة المكان وبدء التحريات حول ملابسات الحادث، وتبين أن الفتاة استخدمت حبلاً ربطته بسقف المروحة داخل غرفتها لتنفيذ الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على أسباب ودوافع الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

وخصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.