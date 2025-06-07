"كنت بأدبه" .. أب يضرب ابنه حتى الموت بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، على يد والده، بعدما اعتدى عليه بالضرب المبرح بداعي تأديبه، في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى الدلنجات الطفل " م ش ع " البالغ من العمر 13 عاما، جثة هامدة، ادعاء تعدى من آخرين، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال، والده أقر أنه علم أن نجله تربطه صداقة بطفل سيئ السمعة فأراد تأديبه فضربه بيديه، حتى سقط قتيلا، وتحفظت الشرطة على المتهم وانتقلت النيابه العامة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان.

وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحقيق في ظروفها وملابساتها.