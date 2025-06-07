السيطرة على حريق داخل كنيسة العذراء بإسنا -صور

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، ظهر اليوم السبت، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة باندلاع حريق داخل مخزن تابع للكنيسة.

وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا إلى موقع الحريق، لمعاينة الموقع والوقوف على أسباب وملابسات اندلاعه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.