ذبح 870 رأس ماشية مجانًا خلال أول يومين من عيد الأضحى في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا عن ذبح 870 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية بالمجان، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة المحافظة لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير المديرية، أن عدد المجازر العاملة في نطاق المحافظة يبلغ 39 مجزرًا، وبدأت جميعها العمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الانتهاء من آخر رأس ماشية، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تُقدَّم دون مقابل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

ودعا بشار المواطنين إلى تجنب الذبح في الشوارع، لما يسببه من أضرار بيئية وصحية، مؤكّدًا أن المجازر توفر بيئة آمنة ونظيفة تضمن جودة عملية الذبح وسلامة اللحوم.