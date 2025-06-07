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العيد فرحة.. مواطنون يقضون إجازة عيد الأضحى على شواطئ بورسعيد (فيديو وصور)

04:35 م السبت 07 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، اليوم السبت، لقضاء إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقضى المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها القادمين إليها عبر رحلات اليوم الواحد، أوقاتهم على شاطئ بورسعيد، في الاستمتاع بنسيم البحر، والسباحة، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، والتقاط الصور التذكارية.

وطرح أصحاب الكافتيريات ومؤجري الشماسي تخفيضات على الأسعار، حيث يبدأ سعر تأجير 4 كراسي وشمسية بشواطئ محدودي الدخل من 100 جنيه، ويرتفع تدريجيًا في الشواطئ الآخرى تبعًا لاختلاف مستوى الخدمات المقدمة.

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