فرق طبية تنتشر بالإسماعيلية لتأمين المواطنين خلال العيد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية، السبت، انتشارًا واسعًا لفرق الرعاية الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لتأمين صحة المواطنين خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحات العامة والميادين التي تشهد كثافة في التجمعات العائلية.

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال فترة العيد.

وتمركزت الفرق الطبية منذ ساعات الصباح الأولى في أماكن الاحتفالات لتقديم الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة، إلى جانب التوعية الصحية.

وقدمت الفرق خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، شملت قياس الضغط والسكر ومراقبة صحة القلب، إضافة إلى الاستشارات الغذائية المتعلقة بكيفية تناول اللحوم بشكل معتدل وتفادي العادات الخاطئة المرتبطة بالمناسبات.

وأكد فرع الهيئة بالإسماعيلية استمرار انتشار الفرق طوال أيام العيد، مع تفعيل غرف العمليات وخطوط الطوارئ والتنسيق مع أقسام الاستقبال بالمستشفيات والمراكز الصحية، بما يضمن سرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعي الهيئة إلى توفير رعاية صحية ميدانية عالية الجودة تتناسب مع احتياجات المواطنين في المناسبات العامة.