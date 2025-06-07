مستريح الأضاحي.. بلاغات ضد تاجر مواشٍ استولى على 3 ملايين جنيه بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

حرّر 12 مواطنًا من قريتي بهجورة والغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، محاضر رسمية ضد تاجر ماشية اتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد أن تسلّمها منهم لتشغيلها في تجارة الأضاحي قبيل عيد الأضحى، ثم لاذ بالفرار دون الوفاء بالتزاماته.

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغات متفرقة، من بينها المحضر رقم 444 إداري لسنة 2025، حيث أشار أحد الضحايا إلى تسليم المتهم، ويدعى "ع.ح.ج"، مبلغ مليون و70 ألف جنيه، على أن يقوم بردها مع الأرباح بعد انتهاء موسم الأضاحي، وهو ما لم يحدث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها للقبض على المتهم الهارب، وكشف ملابسات الواقعة التي أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، خاصة مع تكرار ظاهرة ما يُعرف بـ"مستريح الأضاحي" قبيل موسم العيد.