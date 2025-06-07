حدائق الإسماعيلية تكتظ بالزوار في ثاني أيام العيد (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت حدائق محافظة الإسماعيلية إقبالًا واسعًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء عائلية بهيجة وألوان احتفالية تعكس روح المناسبة.

واكتظت حدائق "نمرة 6" ومرافق الترفيه بالعائلات التي حرصت على اصطحاب أطفالها للاستمتاع بأنشطة الهواء الطلق، رغم ارتفاع درجات الحرارة. وتنوعت مظاهر البهجة بين البالونات، وأصوات الألعاب، وتبادل التهاني بين الزوار الذين حملوا معهم وجباتهم ومشروباتهم لقضاء يوم مميز في أحضان الطبيعة.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، خاصة في المتنزهات والمناطق المفتوحة، حيث كثفت الوحدات المحلية حملات النظافة، فيما تولت مديرية الأمن تنظيم الحركة وضبط النظام.

كما انتشرت الألعاب في الحدائق، وجذبت مئات الأطفال الذين ارتدوا ملابس العيد، وسط أجواء تملؤها الضحكات واللقطات التذكارية، في مشهد يعكس مدى ارتباط الأهالي بهذه المساحات الخضراء كمتنفس رئيسي في الأعياد والمناسبات.