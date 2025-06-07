استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمنصورة وطلخا في العيد (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ خطة منظومة النظافة خلال ثاني أيام عيد الأضحى، بمختلف شوارع مدينتي المنصورة وطلخا، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع تجمعات القمامة والتراكمات أولًا بأول.

أوضح المحافظ أن منظومة النظافة لا تتوقف خلال الإجازات والأعياد، حيث تعمل من خلال ثلاث ورديات يومية، بدعم من أربع شركات متخصصة في كنس وجمع المخلفات، وتواصل أعمالها على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن فرق النظافة تباشر مهامها في الشوارع الرئيسية والفرعية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه، أفاد محمد حمص، مدير إدارة المخلفات الصلبة، بأنه تم رفع 430 طنًا من القمامة خلال وردية النهار بالمنطقة المركزية، ونقلها إلى مصنع تدوير النفايات بسندوب، مع استمرار أعمال الري وتقليم الأشجار والاهتمام بالمسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، أكد رؤساء الأحياء أن معدات الكنس الميكانيكي تجوب الشوارع الرئيسية، وشملت الأعمال مناطق الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، والجيش، وقناة السويس، وسعد زغلول. كما كثفت وحدات حي طلخا من جهودها في شوارع صلاح سالم، والنوادي، والبحر الأعظم، لضمان رفع الأتربة والمخلفات بشكل منتظم.