حدائق القناطر الخيرية تستقبل الزوار في ثاني أيام العيد (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إقبالًا واسعًا من الزائرين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت أبوابها منذ السابعة صباحًا أمام المواطنين الباحثين عن أجواء التنزه والاستجمام وسط أجواء نهر النيل.

تزينت الحدائق بحلّتها الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة نفذتها وزارة الموارد المائية والري، بالاعتماد على كوادرها من المهندسين والعمال، وبتنفيذ ذاتي دون مقاولات خارجية. وشملت الأعمال تحسين البنية التحتية، وتجميل المسطحات الخضراء، وتطوير الواجهات النيلية.

ورفعت إدارة ري القناطر حالة الطوارئ خلال فترة العيد، مع تكثيف جهود الصيانة والنظافة، وتطهير الممرات النيلية وتجهيز الجراجات.

كما يواصل فريق الوزارة أعمال التأمين والإشراف داخل الحدائق عبر معداتها وورشها ومشاتلها الخاصة لضمان تقديم تجربة آمنة وممتعة للزائرين.