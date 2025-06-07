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مدير "التأمين الصحي" يتفقد مستشفى المبرة بميت غمر (صور)

02:21 م السبت 07 يونيو 2025
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    مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى المبرة بميت غمر (1)
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    مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى المبرة بميت غمر (4)
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الدقهلية – رامي محمود:

أجرى الدكتور محمد رياض، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، زيارة تفقدية لمستشفى المبرة بمدينة ميت غمر، وذلك للوقوف على جاهزية المستشفى واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة متابعة سير العمل في قسم الاستقبال والطوارئ ومدى استعداده لاستقبال الحالات الحرجة، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. كما تفقد الأقسام الداخلية وهنأ المرضى بحلول العيد، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومطمئنًا على عدم وجود شكاوى.

كما شملت الجولة أقسام الحضانات والمعمل، حيث تابع جداول النوبتجيات ومدى التزام الأطقم الطبية والعاملين بالحضور والانضباط. ورافقه خلال الزيارة الدكتورة شيماء الشلتّاوي، مديرة مستشفى المبرة بميت غمر.

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شرق الدلتا للتأمين الصحي مستشفى المبرة ميت غمر عيد الأضحى المبارك
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