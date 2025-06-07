طلاب هندسة شبرا يحصدون المركز الثاني عالميًا في "مسابقة شيل للسيارات"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحرز فريق كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها المركز الأول على مستوى مصر وإفريقيا، والمركز الثاني عالميًا في مسابقة (Shell Eco-marathon – Autonomous Programming Competition 2025)، بمشاركة أكثر من 20 فريقًا من جامعات حول العالم.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بهذا الإنجاز العالمي لفريق السيارة الكهربائية (Shoubra Racing Team)، معربًا عن حرص الجامعة على دعم المبادرات الطلابية التي تعكس التوجهات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، المركبات ذاتية القيادة، والطاقة المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

من جهته، أوضح الدكتور جمال عبد العزيز، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بشبرا، أن مسابقة (Shell Eco-marathon) تعد من أقدم المسابقات الهندسية العالمية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على تصميم مركبات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، مع التركيز على الابتكار والتنقل المستدام.

وأشار إلى أن مسار (Autonomous Programming Competition) يركز على تطوير أنظمة ذكية للمركبات ذاتية القيادة، حيث تُبرمج السيارات لتتنقل داخل مدينة افتراضية مع الالتزام بقوانين المرور، مستخدمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة مع الحفاظ على كفاءة الطاقة.

نجح فريق (Shoubra Racing Team) في تصميم نظام متكامل يجمع بين التحكم الذكي والرؤية الحاسوبية ومعالجة البيانات في الزمن الحقيقي، ما مكّنه من التفوق في المنافسة على المستوى العالمي، معبرًا عن قدرة الطلاب على مواجهة تحديات تكنولوجية معقدة تتصل بمستقبل التنقل والمدن الذكية.