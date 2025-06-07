رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفى الجامعي ويهنئ المرضى بعيد الأضحى (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، زيارة ميدانية اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إلى مستشفى الجامعة، رفقة الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة ووكيل كلية الطب، للاطمئنان على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مختلف الأقسام.

شملت الجولة أقسام الطوارئ، الجراحة، العناية المركزة، وأطفال، حيث تبادل رئيس الجامعة التهاني مع المرضى وذويهم، في محاولة للتخفيف من معاناتهم ومشاركتهم فرحة العيد رغم ظروفهم الصحية.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة ملتزمة بتقديم خدمات صحية متكاملة طوال أيام العيد، وأن المستشفى يعمل بكامل طاقته دون أي تهاون في جودة الرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف معبد أن الطواقم الطبية في حالة استعداد دائم على مدار الساعة لتلبية أي طوارئ، مع الحرص على توفير بيئة يشعر فيها المرضى وكأنهم بين أهلهم خلال هذا اليوم المبارك.