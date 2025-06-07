في ثاني أيام العيد.. إقبال على جبال الملح في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت جبال الملح في مدينة بورفؤاد ببورسعيد توافدًا كثيفًا من المواطنين والزوار، لقضاء ثاني أيام إجازة عيد الأضحى، حيث استمتع الزوار بأنشطة التزحلق واللعب ورمي حبيبات الملح، إلى جانب التقاط صور فوتوغرافية تذكارية، تظهر الجبال كأنها مغطاة بالجليد كما في القطب الشمالي.

وأعلنت محافظة بورسعيد استقبالها عشرات الرحلات الداخلية من محافظات مختلفة لقضاء العيد، فيما بلغت نسب الإشغال في القرى السياحية والفنادق المحلية 100% في العديد منها، معززة بذلك الحركة السياحية الداخلية خلال فترة العيد.