حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية لضمان استقرار الأسواق في العيد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جهودها الرقابية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف متابعة توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق في فترة العيد.

أوضحت المديرية، في بيان اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بقيادة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تتابع أعمال الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية.

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، تنفيذ حملات ميدانية شملت المرور على المخابز البلدية صباحًا للتحقق من توافر الخبز المدعم وفق المعايير الوزارية، بالإضافة إلى متابعة محطات الوقود لضمان توفير المواد البترولية بكافة أنواعها.

كما تم تفتيش مستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر اللحوم والسلع الغذائية الأساسية، مع تكثيف الحملات لرصد أي مخالفات أو نقص في السلع، والتأكد من صلاحية المنتجات والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تنتشر الفرق الرقابية في الأسواق لمراقبة الالتزام بالإجراءات وضمان جودة المنتجات.