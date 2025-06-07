المجعد والشاي بالأعشاب.. عادات وتقاليد بدو جنوب سيناء في العيد (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

لبدو جنوب سيناء عادات وتقاليد متوارثة من الأجداد، خاصة في الأعياد والمناسبات، تعكس التعاون والترابط الاجتماعي بينهم. حيث يحرص الأبناء على الحفاظ عليها بعيدًا عن تأثير المدنية الحديثة.

يقول الشيخ صالح سليمان الجبالي، من قبيلة الجبالية في سانت كاترين، إن عيد الأضحى يتسم بطقوس خاصة، حيث يجتمع الجميع في منطقة "الخرازين" لذبح الأضاحي. ويشارك الشباب والرجال والأطفال في السلخ، والتخلص من الفضلات، ثم التقطيع والتقسيم.

ويضيف أن التقسيم يتم بالتشاور لتحديد الأسر التي لم تضحِّ، وتحديد حصصها حسب الحالة المادية، بمساعدة مشايخ العائلات. كما تُخصص كمية من اللحوم لضيافة عابري السبيل والضيوف في "المجعد"، وهو مكان تجمع الرجال في المناسبات.

ويشير إلى أن 99% من الأضاحي هي من أغنام الأسر التي تُربى في الصحراء على الأعشاب الطبيعية، مما يجعل لحومها قليلة الدهون ومميزة الطعم وسريعة الطهي.

أما الأسر التي لا تربي أغنامًا، فتشتري الأضحية قبل العيد بستة أشهر على الأقل، مفضلةً تلك التي تربى في الصحراء، متجنبةً الأغنام التي تعتمد على الأعلاف.

ويلفت إلى أن رجال القبيلة يجتمعون في "المجعد" بعد صلاة العيد لتبادل التهاني، بدلًا من زيارة المنازل، ويستقبلون أبناء العمومة والوافدين لتناول القهوة والشاي بنكهة الأعشاب المحلية مع التمر، فيما يلهو الأطفال حول المكان بعد حصولهم على العيدية.