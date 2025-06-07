الزوجة والعشيق خدراه.. الأمن يكشف ملابسات جثة الخلابيصي المذبوحة بقنا



قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز واقعة العثور على جثة شخص عاطل مذبوح أسفل كوبري الخلابيصي في فرشوط شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص مسجل خطر يُدعم.ز، 41 عامًا، به ذبح في الرقبة، وأن المتهم في ارتكاب الواقعة زوجته إ، 26 عامًا، وزوج شقيقتها م، 26 عامًا، بسبب شكه بوجود علاقة غير شرعية بينهما خططا للتخلص منه بتخديره أولًا واصطحابه داخل توك توك المتهم إلى مركز فرشوط وقاما بذبحه وإلقاء جثته بعد الاستيلاء على كل متعلقاته لعدم كشف هويته.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على شخص أربعيني مجهول الهوية أسفل كوبري الخلابيصي بالقرب من قرية الكوم الأحمر.

وعلى الفور تشكل فريق بحث من رجال المباحث وتم كشف تفاصيل الواقعة وأن المتهم في ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وزوج شقيقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.