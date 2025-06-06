الآلاف يتوافدون على مصيف بلطيم أول أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مصيف بلطيم في كفرالشيخ، اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، توافد الآلاف من أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة، لقضاء عطلة العيد على الشواطئ تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة.

كما شهدت الحدائق والملاهي والشوارع بمدينة مصيف بلطيم، إقبالا كبيرًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لقضاء وقت من المرح في أجواء عائلية احتفالا بالعيد.

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه جرى توفير كل احتياجات المصطافين والمترددين على مدينة بلطيم سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وكشف عن تواجد أمني في جميع شواطئ المصيف، خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.