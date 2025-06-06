محافظ الإسكندرية يسلّم "توك توك" جديد لسيدة متضررة من العاصفة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سلّم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، مركبة "توك توك" جديد للمواطنة أمل السيد محمود، التي تعول أسرتها بمفردها، وذلك تعويضًا عن مركبتها التي غرقت مؤخرًا داخل نفق سيدي بشر جراء العاصفة الجوية التي ضربت المدينة السبت الماضي.

وذكر بيان رسمي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، الذي تبرّع بالمركبة الجديدة لدعم الأسرة المتضررة واستعادة مصدر دخلها الأساسي، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

كما أثنى محافظ الإسكندرية على شجاعة السائق أحمد عبد المنعم، سائق التوك توك الذي حاول إنقاذ المركبة من الغرق في مياه الأمطار، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ووجّه المحافظ مالكة التوك توك بمنح المركبة القديمة للسائق، تقديرًا لموقفه البطولي.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المبادرات المجتمعية، وحرص المحافظة على مساندة الأسر المتضررة وتعزيز قيم الوفاء والتقدير للمواطنين المخلصين في أوقات الأزمات.

كانت الإسكندرية شهدت، السبت الماضي، سقوط أمطار رعدية وثلجية مصحوبة برياح شديدة تجاوزت سرعتها 83 كم/س، ما تسبب في غرق الشوارع وإصابة 5 أشخاص وتحطم 11 سيارة وانهيارات ب 10 عقارات.