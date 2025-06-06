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مصرع مسن أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية

07:57 م الجمعة 06 يونيو 2025

ارشيفية

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الإسماعيلية _أميرة يوسف:

شهدت قرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حادثًا مأساويًا، اليوم، حيث لقى رجل مسن مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من العميد وائل معوض، مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بوقوع الحادث ومصرع أحد المواطنين في موقع الحادث.

وانتقل فريق من الشرطة إلى موقع الواقعة لمعاينة المكان، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى فايد التخصصي، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية، أن الضحية يُدعى السيد أحمد سالم، وشهرته “السيد رورو”، يبلغ من العمر 88 عامًا، ويقيم بعزبة الصيادين التابعة لمركز فايد.

وأفادت التحريات بأنه كان في طريقه إلى المسجد قبل أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث .

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