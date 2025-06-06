إصابة شاب وطفل في بني سويف بسبب الألعاب النارية

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شاب وطفل، في حادثين منفصلين بمحافظة بني سويف وجرى نقلهما إلى المستشفى، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "حسن.م.ح"، 14 عامًا، و "حسن.أ.ع"، 25 عامًا، إلى مستشفى الرمد، بهما إصابات خطيرة في أعينهما، بسبب انفجار صواريخ ألعاب نارية فيها.

واستقبلت مستشفى رمد بني سويف الشاب والطفل، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما، تبين إصابتهما بإصابات بالغة إثر انفجار صواريخ ألعاب نارية، ألقاه الأطفال أثناء لهوهم في الشارع.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.