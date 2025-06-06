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وفاة شاب بصعق كهربائي داخل ثلاجة بطاطس في الغربية

04:58 م الجمعة 06 يونيو 2025

سيارة اسعاف

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الغربية – مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل إحدى ثلاجات حفظ البطاطس بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ يفيد بوفاة أحد المواطنين داخل ثلاجة تبريد بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن المتوفى يُدعى "مينا رأفت كامل شنودة"، 40 عامًا، مقيم بقرية مسهلة، وقد تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته خلال أدائه مهام عمله داخل الثلاجة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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