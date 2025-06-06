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إصابة 3 أطفال في سقوط أرجوحة خلال احتفالات العيد بطنطا

04:55 م الجمعة 06 يونيو 2025

إصابة 3 أطفال في سقوط أرجوحة

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الغربية – مروة شاهين:

أُصيب 3 أطفال بكدمات وكسور متفرقة، اليوم الجمعة، إثر سقوط أرجوحة كانوا يستقلونها خلال لهوهم واحتفالهم بعيد الأضحى، وذلك بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أرجوحة بشكل مفاجئ أثناء لهو الأطفال.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الأرجوحة انهارت أثناء تشغيلها، مما أدى إلى إصابة الأطفال الثلاثة بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الحادث وملابساته.

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