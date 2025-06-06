محافظ الدقهلية يزور الأطفال الأيتام في أول أيام عيد الأضحى

الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، زيارة لدار المساعي للأيتام بالمنصورة، لتهنئة أبناء الدار بعيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في تحقيق الراحة لكم جميعا، وقال جئنا لنشارككم فرحة العيد، وكان في استقباله، الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والأستاذ محمود عبد ربه رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ رضا ريحان مدير الدار.

وأصر محافظ الدقهلية، على البقاء وسط أبناء دار الرعاية، والاستماع لهم والتحدث إليهم والتسامر معهم، ولعب معهم كرة القدم، وقدم لكل هدية عينية ونقدية لـ 78 طفل وطفلة، هم أبناء الدار، وأكد لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم، وشدد على القائمين على الدار ببذل كل الجهود لتحقيق احتياجاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللازمة لهم واللائقة بهم، ووجه الشكر والتقدير للقائمين على الدار لجهودهم الملحوظة والملموسة.

تجدر الإشارة إلى أن الدار تقوم بتقديم خدمات متنوعة تشمل، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة، مساعدات اجتماعية وتعليمية، وخدمات صحية، وكفالة اليتيم، وفصول تحفيظ القرآن، وفصول دروس تقوية لتلاميذ المدارس، وتضم حضانة الطفل السعيد بطاقة استيعابية تبلغ 100 طفل، يوجد بها 78 طفل حاليا، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور وحتى 6 سنوات، وحضانة روضة الطفل، وتنقسم إلى مستوى أول يقبل من سن 4 سنوات، ومستوى ثان يقبل من سن 5 سنوات، وحضانة الرضع وتقبل من سن 3 شهور، كما تضم بيت الأمل ويضم 10 أطفال ذكور.





