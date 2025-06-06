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ملاكي لبست في شجرة.. حادث مروع يتسبب في شلل مروري بالمنوفية

03:30 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث مروع يتسبب في شلل مروري بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    حادث مروع يتسبب في شلل مروري بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    حادث مروع يتسبب في شلل مروري بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    حادث مروع يتسبب في شلل مروري بالمنوفية
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المنوفية – أحمد الباهي:

شهد طريق "قويسنا – شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بيضاء بشجرة على جانب الطريق بنطاق قرية المصيلحة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتسبب في شلل مروري مؤقت.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وبمساعدة "لودر" تابع لقسم تحسين البيئة، تم رفع السيارة والشجرة من حرم الطريق، ونجحت فرق العمل في إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، وسط تواجد رجال الشرطة لتأمين الموقع وتنظيم حركة السير.




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المنوفية حادث مروع شبين الكوم
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