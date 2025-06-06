محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، وذلك للاطمئنان على تواجد القافلة الطبية والإسعاف والتأكُد من الجاهزية.



وتفقد محافظ القليوبية الحديقة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة التي تتسم بالمناظر الخلابة، مُقدماً الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات.



كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في الحديقة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ موجهاً بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.



جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء أحمد بكر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس خالد إبراهيم وكيل وزارة الري بالقناطر الخيرية ومسئولي الصحة وري القناطر الخيرية.





