محافظ القليوبية يتفقد مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية لمُتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وبحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة لمياء عطيه مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبيه، واللواء أحمد بكر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية، أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجاناً، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

يذكر أن مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع لقطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنويا.

كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة إنتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المُستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.