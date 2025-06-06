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إصابة شاب بطلق ناري أول أيام عيد الأضحى في قنا

01:22 م الجمعة 06 يونيو 2025

إسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى في قرية أبومناع، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية أبومناع التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ح، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطلق ناري في القدم، أول أيام عيد الأضحى في قرية أبومناع مركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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إصابة شاب بطلق ناري عيد الأضحى مركز دشنا مديرية أمن قنا مستشفى قنا العام
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