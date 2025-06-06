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عيد أحلى بمراكز الشباب.. رقص وتنورة في بني سويف ورسم على وجوه الأطفال

12:47 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    عيد أحلى بمراكز الشباب.. رقص وتنورة في بني سويف ورسم على وجوه الأطفال (2)
  • عرض 3 صورة
    عيد أحلى بمراكز الشباب.. رقص وتنورة في بني سويف ورسم على وجوه الأطفال (3)
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بني سويف – حمدي سليمان:

شهدت مراكز الشباب والأندية بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، أجواء احتفالية مبهجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وتنوعت الأنشطة بين عروض رقص التنورة، وفعاليات الرسم على وجوه الأطفال، إلى جانب مجموعة من الألعاب الترفيهية، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين وأدخلت البهجة والسرور على الأهالي في مختلف القرى والمراكز.

من جانبه، أكد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الشباب لتقديم أفضل خدمة ترفيهية طوال عطلة عيد الأضحى، مشيرًا إلى إتاحة الأنشطة أمام جميع الفئات العمرية للاستمتاع ببرامج فنية ورياضية متنوعة.

كما نوّه إلى أن الفعاليات تهدف إلى نشر أجواء الفرح في جميع أنحاء المحافظة، من خلال تقديم الهدايا والألعاب للأطفال ورسم البسمة على وجوههم، بما يسهم في خلق بيئة مجتمعية إيجابية وآمنة خلال أيام العيد.

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