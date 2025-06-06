محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف الميداني في العيد عبر الشبكة الوطنية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة سير العمل وانتظام الخدمات بالمحافظة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال غرفة عمليات مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ.

وأكد المحافظ خلال المتابعة أهمية الجاهزية التامة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمستشفيات، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال عطلة العيد، موجهًا بتكثيف حملات النظافة والتجميل في مداخل الإسماعيلية والشوارع الرئيسية، واستمرار تنفيذ مبادرة “الإسماعيلية بتعيد” التي أطلقتها المحافظة لإضفاء مظهر حضاري واحتفالي خلال أيام العيد.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على استمرار أعمال اللجنة المختصة بالمرور الميداني على نقاط الذبيح ومحال الجزارة والمجازر الحكومية، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وتضم اللجنة ممثلين عن إدارة متابعة المحافظ، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، والتموين، والزراعة، ووحدة المخلفات، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات، بالإضافة إلى فرق الحوكمة.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ عددًا من مواقع الذبح من خلال الشبكة الوطنية، ووجه بتشديد الرقابة على عمليات الذبح خارج المجازر الرسمية، والتصدي لأي مخالفات قد تضر بالصحة العامة.

وفي ختام جولته، شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة خلال فترة الإجازة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من المواطنين أو المقاولين.