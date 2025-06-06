حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية صباح اليوم الجمعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق وذلك عقب صلاة عيد الأضحى، بهدف متابعة توفر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق خلال أيام العيد.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن غرفة العمليات الرئيسية بقيادة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية تتابع بشكل مستمر أعمال الأجهزة الرقابية، بما في ذلك الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، إلى جانب الإدارات الفرعية في المنتزه، شرق، وسط، غرب، الجمرك، العجمي، العامرية وبرج العرب.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إنه جرى تنفيذ حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية لضمان توفر الخبز المدعم بالبطاقات التموينية، ومراجعة وزن الرغيف والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما شملت الحملات المرور على محطات الوقود لضمان توفر المواد البترولية بأنواعها، إلى جانب متابعة مستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية للتحقق من توفر اللحوم والسلع الغذائية الأساسية، لا سيما لحوم الأضاحي.

وأكدت المديرية أن الحملات مستمرة على مدار اليوم، حيث تتواجد الفرق الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات، والتأكد من صلاحية المنتجات، ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق خلال فترة العيد.