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بالصور- محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة

11:40 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (4)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (3)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (2)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (1)
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    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ سوهاج يتبادل التهنئة بالعيد مع المواطنين بمسجد الشرطة (6)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، وذلك بحضور اللواء صبري صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة.

كما شارك في أداء الصلاة كلا من العميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وفي خطبته، تناول وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أهمية اغتنام المناسبات والأعياد في نشر مفاهيم الترابط والتكافل والمحبة، وكذلك أهمية صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة، لتقوية أواصر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع. كما شدد على ضرورة نشر قيم التسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وتبادل محافظ سوهاج التهاني مع المواطنين الذين توافدوا لأداء الصلاة، معبراً عن خالص تهانيه لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج صلاة عيد الأضحى مدير أمن سوهاج عيد الأضحى 2025
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