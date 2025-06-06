الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

فتحت حديقة الحيوان بالإسكندرية أبوابها، صباح اليوم الجمعة لاستقبال زوارها بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة لتوفير متنفس ترفيهي آمن ومميز للعائلات.

وقالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين في عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن سعر تذاكر الدخول لا يزال ثابتُا بقيمة 5 جنيهات للفرد.

وأعلنت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية عن استقبال مجموعة جديدة من الحيوانات، تشمل "نسناس مون، مكاك بدون ذيل، نعام صغير، وأشبال الأسود"، وذلك ضمن جهود الحديقة لتعزيز التنوع البيئي وتقديم تجربة غنية للزوار.

وأوضحت أنه في إطار الاستعدادات لاستقبال الأعداد الكبيرة خلال فترة العيد، تقرر إلغاء جميع الإجازات للعاملين بالحديقة لضمان جاهزية المرافق، إلى جانب زيادة عدد منافذ بيع التذاكر بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج ومنع التكدس.

وأشارت إلى أنه جرى تعزيز إجراءات الأمن داخل الحديقة، حيث تم دعمها بفريق متخصص من مديرية أمن الإسكندرية لمكافحة السرقات والتعامل مع أي مضايقات قد تواجه الزوار، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على صحة الزائرين.

وفيما يتعلق بالحيوانات، شددت "فتحي" على اتخاذ إجراءات لحماية الطيور والزواحف من مضايقات الجمهور، فضلاً عن وضع برنامج وقائي متكامل يشمل تقديم الفيتامينات، الأملاح المعدنية، ومقويات المناعة للحيوانات، إلى جانب توفير مياه شرب متجددة باستمرار لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم تخصيص مرشات مياه للدببة والحيوانات الأخرى، إضافةً إلى تقديم فاكهة مثلجة وقوالب ثلج للدببة، مع تحسين بيئة برك المياه الخاصة بها لضمان راحتها خلال الأجواء الحارة.

وأكدت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمباني الملحقة وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير تجربة آمنة وممتعة للزوار، وضمان رفاهية الحيوانات داخل الحديقة.