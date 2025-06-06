بالصور- محافظ الوادي الجديد يوزع هدايا العيد على الأطفال

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الجمعة، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة حديقة "30 يونيو"بمدينة الخارجة، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور، بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وشهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد، وجرى توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال، كما شهد المحافظ والحضور نحر الأضحية بساحة الحديقة، والتي سيجري توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية بالخير والأمن والسلام.