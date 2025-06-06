هدايا ورسالة من الرئيس.. محافظ أسوان يبهج الأطفال في العيد

أسوان – إيهاب عمران:

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث وزّع كروت تهنئة ملونة تحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تقديم الهدايا والعيديات للأطفال.

وجاءت هذه اللفتة خلال مشاركة المحافظ في صلاة العيد بمسجد النصر، برفقة عدد من الأطفال الأيتام من المركز الرياضي للأيتام التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المسجد، ما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على الجميع.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال حرصه على التواجد مع الأطفال، خاصة الأيتام، في مختلف المناسبات، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.